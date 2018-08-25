На Эльбрусе нашли тело альпинистки, которая вероятно погибла во время восхождения 31 год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных спасателей.

"Тело женщины нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около четырех тысяч метров. По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело было эвакуировано", - рассказали спасатели.

Личность женщины уже установлена, при ней были найдены были документы.

"Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области, в котором находился также авиабилет на ее имя, датированный 10.04.1987 года из Москвы в Минеральные Воды", - уточнили в пресс-службе.

В 1987 году в районе, где найдено тело, из-за схода лавины погибла группа альпинистов из семи человек. Тогда поиски погибших не дали результатов.

Как сообщала "Страна", в густом тумане на Эльбрусе заблудились иностранные альпинисты.

Также "Страна" писала, как в сентябре 2017 года из-за потепления на Эльбрусе нашли тела украинских альпинистов, погибших в 2004 году.