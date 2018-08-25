Стало известно, что делал экс-посол Украины в США Александр Моцик 24 августа перед тем, как его задержала полиция за нетрезвое вождение в городе.

В День независимости он побывал на торжественном приеме президента по случаю 27-й годовщины Независимости Украины, который состоялся в отреставрированном Мариинском дворце. Фото с ним на своей странице в Facebook обнародовала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, в Мариинском дворце гостей принимали Петр Порошенко со своей супругой Мариной.

"Была счастлива встретить друзей, коллег - журналистов, и, главное- наших прекрасных дипломатов, наших послов, которые приехали в Киев из всех столиц на ежегодное совещание", - написала она. На фото Ирина Геращенко стоит под руку с Александром Моциком, которого в ночь с 24 на 25 августа задержали на площади Шевченко в Киеве, когда он ехал по кольцу против движения.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

При задержании в полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что употреблял алкоголь. Судя по видео с места события, перед тем, как полиция остановила дипломата, его стошнило.

Александр Моцик с 2010 до 2015 года находился на должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Кроме этого с 2004 года он занимает должность уполномоченного Украины в Международном суде ООН.

Ранее "Страна" проанализировала речь Петра Порошенко на параде ко Дню независимости в Киеве, где он выступал утром 24 августа.