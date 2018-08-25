Около 30 тысяч православных верующих приняли участие в масштабном крестном ходе в истории Украины, который был посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы. Крестный ход начался 19 августа и завершился сегодня, 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

По данным УПЦ, колонна верующих растянулась на шесть километров. В крестном ходе принимали участие в том числе молодые люди и дети. Ход возглавлял митрополит Каменец-Подольский и Городоцкий Федор. Он прошел вместе с верующими весь путь в 210 км.

Также в течение трех дней в ходе принимал участие митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

В крестном ходе приняли участие жители Буковины, Закарпатья, Одессы, Днепра, Ровно, Житомира, а также граждане других стран. Митрополит Почаевский Владимир приветствовал верующих и благословил их. Уже традиционно Почаевская лавра также встречала паломников колокольным звоном, а братия окропляла святой водой.

Также сообщается, что участникам крестного хода предоставляли ночлег во всех церквях по пути его следования. Еще один молитвенный ход направился в Почаев от Браиловского Свято-Троицкого женского монастыря Винницкой епархии.

Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа. в этот день заканчивается строгий двухнедельный успенский пост, на следующий день - 29 августа, отмечают последний третий Спас - ореховый.

Вхождение верующих в Почаевскую лавру

В шествии приняли участие верующие из разных уголков Украины/news.church.ua

Фото: news.church.ua

Как сообщала "Страна", на День Крещения Руси Крестный ход в Киеве собрал не менее четверти миллиона верующих.

Также "Страна" писала, что президент Петр Порошенко не появлялся на рабочем месте с начала августа, сразу после Крестного хода Киевского патриархата, в котором он принял участие.