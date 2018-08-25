Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Мейлингера 18 августа, рассказала о том, что спонтанно пригласила президента РФ Владимира Путина на собственную свадьбу. Об этом сообщает издание Kurier.

Кнайсль рассказала, что с Путиным близко не общается, а его приглашение на свадьбу было "абсолютно спонтанным" шагом. В начале июня министр пригласила на свадьбу коллег по правительству и президента Австрии, поскольку "так положено". На принятии 5 июня, когда российский президент находился с визитом в Вене, Кнайсль спонтанно решила его пригласить, чтобы "познакомить с женихом".

По ее словам, она узнала о согласии Путина прибыть на свадьбу только 19 июня, хотя "совсем на это не надеялась".

Она также отвергла критику относительно ее легкого поклона Путину во время танца. По словам Кнайсль, "если вы видели открытия бала, вы знаете, что в конце делается книксен".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксен", - пояснила она. Министр выразила удивление, что некоторые комментаторы увидели в этом некий "акт подчинения, падение на колени".

Также Кнайсль не считает, что присутствие Путина на ее свадьбе каким-то образом помешало внешнему имиджу Австрии.

Фото: google.com.ua

Ранее появились фото со свадьбы главы МИД Австрии, на которой Путин танцевал с невестой, дарил букет цветов с подсолнухами и оставлял свой автограф на машине.

Как сообщала "Страна", Путин опоздал на свадьбу австрийского министра. Церемонию отложили на 10 минут.