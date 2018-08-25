Во французском городе Кале власти отменили популярный на протяжение нескольких лет фестиваль веганов, запланированный на 8 сентября. Об этом сообщает The Local.

Горсовет принял такое решение из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции. Противники фестиваля запланировали совместную акцию, которая, как считают в мэрии Кале, способна нарушить общественный порядок.

Во Франции веганство и вегетарианство становятся все популярнее, в меню ресторанов чаще появляются блюда без мяса. Это не нравится мясниками фермерам, которые считают, что веганы пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания.

Фото: thelocal.fr

Как сообщала "Страна", во Франции осудили вегетарианку, которая радовалась смерти мясника во время теракта.

Также "Страна" писала, что по данным некоторых СМИ, в Украине также набирает обороты культ вегетарианства.

Ранее "Страна" писала, что в Германии могут запретить названия "шницель" или "колбаса" для вегетарианских продуктов.