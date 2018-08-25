Появилось видео последствий масштабного пожара на "Новой почте" в Мукачево, который произошел в складских помещениях 24 августа.

Кадры, снятые с воздуха, обнародовало Mukachevo.net.

Спасатели ликвидировали пожар еще ночью, но здание дымилось почти весь день 25 августа. Огонь уничтожил почти половину складских помещений. На уничтоженном участке обвалилась крыша, что значительно усложняет доступ правоохранителей для установления причин возгорания, а также подсчета нанесенного пожаром ущерба.

Видео: YouTube Mukachevo Net

Напомним, в "Новой почте" сообщили о сгоревших в Мукачево посылках. В компании утверждают, что противопожарные меры безопасности были соблюдены, но, тем не менее, пообещали клиентам возместить стоимость утраченных посылок.

Также мы писали, что по всей Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.