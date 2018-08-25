В Киеве, 25 августа, на Окружной дороге, где почти на год ограничили движение, столкнулись сразу пять автомобилей. Массовое ДТП произошло днем возле улицы Зодчих. Об этом сообщают "Факты".

В ДТП разбились грузовик МАН, автомобиль "Лада", микроавтобус Volkswagen, Opel и Renault.

Мащины направлялись в сторону проспекта Победы. Водители, двигавшиеся впереди, притормозили и это, похоже, стало неожиданностью для водителя грузовика. Он на полном ходу врезался в "Ладу".

Удар был таким, что из плотно загруженной машины вылетели продукты. Мешок с картошкой оказался в нескольких метрах. Загруженный багажник принял на себя основной удар и по сути спас людей. В салоне "Лады" было четверо взрослых и годовалый ребенок. После такого удара госпитализирована одна женщина, остальные отделались сильным стрессом.

Фото: fakty.ua

Фото: fakty.ua

Фото: fakty.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяным за рулем задержали экс-посла Украины в США.

Также "Страна" писала, что в Киеве ночью BMW протаранило отбойник, пострадала девушка.