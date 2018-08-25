Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгения Ревенко прокомментировал информацию о том, что в порту бельгийского города Гента полиция обнаружила крупную партию кокаина, расфасованную в пакеты с логотипами партии.

Об этом этом он написал в Facebook.

Он предположил, что и латиноамериканские наркобароны теперь знают о "Единой России": кокаин везли из Бразилии в Бельгию. Также Евгений Ревенко отметил, что, возможно, наркоторговцам просто понравился медведь с триколором, который является логотипом партии.

Скриншот: Facebook Евгений Ревенко

Напомним, в порту Бельгии нашли две гигантских партии кокаина, спрятанных в бананах и деревьях.

Также мы сообщали, что на глазах у дипломата власти Аргентины сожгли в печи весь кокаин, найденный в российском посольстве.