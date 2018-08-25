Российского правозащитника Романа Удота решили не пускать на прогулку в Киев, потому что он не предоставил доказательств необходимости этой прогулки.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна сообщает УНН.

Так, Роман Удот летел из Тбилиси в Вильнюс с пересадкой в Киеве. При проверке сотрудников Госпогранслужбы он сообщил, что во время семичасового ожидания следующего самолета хочет выйти в город. Однако, по словам Слободяна, россиянин не предоставил доказательств, что это необходимо. Учитывая риски, пограничники решили отказать россиянину в прогулке по столице. Однако въезд в Украину ему не запрещен.

Напомним, ранее стало известно, сколько россиян не пустили в Украину с начала года.

Также мы сообщали, что пограничники сообщили, сколько иностранцев в 2017 году не пустили в Украину из-за Крыма.