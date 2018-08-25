В понедельник, 27 августа, президент Украины Петр Порошенко приедет с рабочим визитом в Николаевскую область. Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на собственные источники в Николаевской ОГА.

Сообщается, что на место уже прибыла группа, отвечающая за подготовку визита президента. Это работники государственного управления охраны и сотрудники администрации президента, отвечающие за программу визита и его пиар-составляющую.

Президент планирует присутствовать на открытии отстроенной школы №36, посетить ГП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" и завод "Agrofusion" в Снигиревском районе.

Судя по тому, что вот уже два дня красят отбойники на Ингульском мосту, президент также может приехать к военнослужащим 79-й отдельной аэромобильной бригады. В программе визита возможны изменения.

Ранее стало известно, что Порошенко уже 4 сентября внесет в Раду изменения в Конституцию о курсе на Евросоюз и НАТО.

Как сообщала "Страна", в День независимости Порошенко присвоил звание почетного юриста главе Национальной полиции.

Также "Страна" писала о том, что поменялось в речи Порошенко на День независимости-2018.