25 августа в Москве прошел митинг в честь 50-летия "Демонстрации семерых" акции 1968 года, когда семь диссидентов на Красной площади протестовали против введения в Чехословакию войск СССР.

Об этом сообщает МБХ Медиа в Twitter.

Участники акции держали плакаты с лозунгами "За вашу и нашу свободу", "Свободу Олегу Сенцову". Также они призывали власти вернуть Крым Украине.

Полиция задержала оппозиционера Леонида Гозмана и правозащитника Сергея Шарова-Делоне, а также внучку участницы этой акции 1968 года Натальи Горбаневской, Анну Красовицкую.

"Демонстрация семерых" состоялась на Лобном месте 25 августа 1968 года. Тогда ее участники выступали против ввода советских войск в Чехословакию. Всех их спустя 5 минут задержали сотрудники КГБ.

Участник демонстрации 1968 года "За вашу и нашу свободу" Павел Литвинов призвал Путина освободить Сенцова и вернуть Крым Украине. pic.twitter.com/m4SLJpU25d — Грани.Ру (@GraniTweet) 25 августа 2018 г.

Среди задержанных Анна Красовицкая — внучка участницы «демонстрации семерых» 1968 года Натальи Горбаневской. Ее забрали за плакат «Свободу Сенцову». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FxbwQHbqpS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 25 августа 2018 г.

Скриншот: Twitter МБХ Медиа

Напомним, появилось видео, как Святослав Вакарчук потребовал освободить Олега Сенцова.

Также мы писали, что 40 словацких кинематографистов потребовали освобождения Олега Сенцова.