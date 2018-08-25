В последнее воскресенье августа погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса и только в западных регионах Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей 26 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и шквальные порывы ветра до 19-24 м/с. На остальной территории сохранится сухая погода. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, в южной части 17-22°, в восточных областях 8-13°; днём 28-33°, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-26°. В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 30-32°.

Скриншот: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 25 августа спасатели объявили в Украине самый высокий уровень пожароопасности, о котором украинцев предупредили еще накануне праздников.

Также "Страна" писала, что сегодня в Украине продолжится лето, но местами может наступить осенняя погода.

Ранее "Страна" писала, что после Дня Независимости дожди поделят Украину на две неравных части.