Участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в пятницу, 24 августа, сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева.

На церемонии присутствовали ее коллеги – Эрика Герцег и экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова. Подружки невесты опубликовали свадебные фото в соцсети Instagram.

Анастасия Кожевникова выходила замуж в классическом белом кружевном платье с фатой. Наряд подчеркнул точеную фигуру певицы, а длинный шлейф и оголенные плечи придали образу женственности и грации. Жених предпочел необычный костюм из синего пиджака и белых брюк.

Пока неизвестно, продолжит ли карьеру в группе Анастасия Кожевникова, ведь ранее в интервью певица призналась, что ее любимый не в восторге от концепции группы.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, недавно о своем уходе из "ВИА Гры" объявила Миша Романова.

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