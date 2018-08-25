Самый активный и большой вулкан Европы Этна, расположенный в Сицилии, проснулся в ночь на 24 августа. Он начал выбрасывать в воздух столбы дыма и лавы.

Клубы пепла поднимались на 150 м над кратером. Фотографиями и видео с завораживающим зрелищем местные жители и туристы стали делиться в социальных сетях.

Пока что власть не приняла решения об эвакуации местных жителей, поэтому все они остаются в своих домах.

Видео: YouTube BPEarthWatch

Фото: Twitter Boris Behncke

Фото: Twitter EtnaHub

Фото: Twitter Paolo Noto

Фото: Twitter Boris Behncke

Напомним, NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса.

Также мы писали, что на Бали произошло извержение священного вулкана Агунг.