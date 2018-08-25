Появилось видео, как в Италии проснулся самый активный вулкан Европы
Самый активный и большой вулкан Европы Этна, расположенный в Сицилии, проснулся в ночь на 24 августа. Он начал выбрасывать в воздух столбы дыма и лавы.
Клубы пепла поднимались на 150 м над кратером. Фотографиями и видео с завораживающим зрелищем местные жители и туристы стали делиться в социальных сетях.
Пока что власть не приняла решения об эвакуации местных жителей, поэтому все они остаются в своих домах.
Видео: YouTube BPEarthWatch
Фото: Twitter Boris Behncke
Фото: Twitter EtnaHub
Фото: Twitter Paolo Noto
Фото: Twitter Boris Behncke
Напомним, NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса.
Также мы писали, что на Бали произошло извержение священного вулкана Агунг.
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