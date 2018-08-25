Папа Римский Франциск во время поездки в Ирландию пообещал любой ценой искоренить педофилию в церкви.

Он признал, что преступления со стороны тех, кто должен защищать и оберегать несовершеннолетних, стали провалом для всей церковной организации и ее руководства. Об этом сообщает ТАСС.

"Я подтверждаю задачу и обещаю делать еще больше, чтобы искоренить эту напасть в церкви любой ценой. Это останется причиной стыда и страдания для всей католической общины", - сказал Франциск на встрече с представителями официальных кругов Ирландии. Сюда он прибыл в субботу с апостольским визитом, приуроченным к проходящей в Дублине IХ Всемирной встрече семей.

Одним из главных пунктов программы ирландского визита понтифика станет его встреча с жертвами священников-педофилов, приехавшими с пяти континентов. Кроме того, Франциск, называющий священников-педофилов черным пятном церкви, вознесет молитву за всех, кто пострадал от их преступных действий.

Напомним, скандал, связанный с педофилией в Римско-католической церкви, разразился во время понтификата предшественника Франциска - Папы Бенедикта XVI и, как предполагается, послужил толчком к его отречению от престола в 2013 году. Сведения о надругательствах священников над маленькими прихожанами, а также о фактах сокрытия этих преступлений высокопоставленными церковными иерархами стали поступать со всех концов света. В разных странах и в Ватикане начались процессы по обвинениям священников, а папа Франциск учредил специальную комиссию по защите прав несовершеннолетних, которая занимается расследованием случаев педофилии.

Как сообщала "Страна", ранее суд Ватикана дал 5 лет бывшему миссионеру Святого престола за хранение детского порно.