Российский правозащитник Роман Удот хотел посетить Украину, чтобы погулять с друзьями. Его визит должен был занять всего один день. В итоге на территорию страны его не пустили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Удота, проверка СБУ при въезде в Украину затянулась. "Это стало напоминать Россию и мои отношения с ФСБшниками", - отметил правозащитник в прямой трансляции, которую он вел прямо из аэропорта "Борисполь".

Видео: Facebook Роман Удот

Как говорит правозащитник, он направлялся из Тбилиси в Вильнюс с пересадкой в аэропорту "Борисполь", 7 часов между самолетами он хотел провести в Киеве. По итогам проверки ему отказали во въезде, потому что он не назвал цель своего визита. "Хотя она была стопроцентная, туристическая, встреча с друзьями, не знаю, как это назвать", - отмечает Роман Удот.

Скриншот: Facebook Роман Удот

Также он рассказал, как проводил "тест-драйв" Службы безопасности: отстаивал свои права не оставлять багаж в неохраняемом месте, а также поесть в ожидании самолета.

Скриншот: Facebook Роман Удот

"Они больше от меня страдают, чем я. Поверьте", - описал правозащитник свое общение с правоохранителями.

Напомним, "Мы для них - скот". Украинка рассказала, как ее не пустили в Израиль.

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