В Москве полиция задержала российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Задержания произошло у подъезда дома политика.

"Навального задержали два часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh

Отметим, что ранее власти Москвы отказались рассматривать заявку на митинг против пенсионной реформы, поданную сторонниками Навального. Всероссийский митинг планировалось провести 9 сентября, в день когда в Москве будут выбирать мэра.

В последний раз Навального задержали в мае этого года. Политик получил 30 суток административного ареста за акцию "Он нам не царь", приуроченную к четвертой инаугурации Владимира Путина. На свободу политик вышел в середине июня.

Ранее "Страна" сообщала, что Навальный отказался от сотрудничества с Гудковым и Собчак.

Также Навальный удалил с сайта расследование о Дерипаске и Рыбке.