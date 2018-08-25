В социальной сети Facebook пост председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко о том, как Президент Украины Петр Порошенко вручил областному управлению полиции 27 новых автомобилей, продвигается как реклама.

Публикация появилась на странице губернатора 23 августа в 17:04. Рекламное продвижение со словом "Сегодня" продолжается вплоть до субботы, 25 августа.

Любопытно, что в администрации президента Петра Порошенко не знают об объемах расходов на ведение и рекламу страницы главы государства в соцсети Facebook и утверждают, что не размещают наружной рекламы с его именем.

Скриншот: Facebook/лента новостей

Напомним, в День государственного флага президент Петр Порошенко, впервые отступив от традиции, поднимал флаг не в Киеве, а в Днепре.

А нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил, что украинские власти заставляют рекламные агентства размещать политическую рекламу президента Петра Порошенко под видом социальной рекламы.