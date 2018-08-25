В субботу, 25 августа, в Луганской области произошло крупное ДТП. Об этом в Facebook сообщила глава отдела комуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили телесные повреждения.

"23 августа около 23:50 17-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Белокуракино - Лубянка - Алексеевка из пгт. Белокуракино, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где совершил опрокидывание транспортного средства", - сообщила она.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка погибла на месте, 17-летний водитель и трое 17-18-летних девушек получили телесные повреждения.

Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного признаками состава ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: facebook.com/csomvd

Ранее "Страна" сообщала, что на Крещатике такси сбило пешехода и скрылось с места ДТП.

Также главный архитектор Харькова за рулем Lexus попал в ужасное ДТП.