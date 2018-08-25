В десантно-штурмовой войсках Украины появилось новое подразделение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что для выполнения определенных задач сформировали комендатуру десантного обеспечения, в чей состав входит отделения десантного обеспечения.

Задача этой коллектива заключается в "инфильтрации" передовых групп воздушным путем в конкретный район местности, проведения метео разведки, разведки площадки приземления, приема основных сил десанта и тому подобное", - сказано в сообщении.

Военные отметили, что на базе данного подразделения в перспективе будет сформирована парашютная команда десантно-штурмовой войск. И эти спортсмены-парашютисты примут участие в престижных соревнованиях, различных мероприятиях, показательных выступлениях и т.д. Кроме того, непосредственными задачами могут быть поисково-спасательные операции.

Начальником данного отделения назначен спортсмен-парашютист младший лейтенант Андрей Бондарчук. На его счету более тысячи прыжков с парашютом.

Фото: mil.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Минобороны не смогло посчитать расходы на парад ко Дню Независимости.

Также в Минобороны заявили о создании учебного центра военной разведки.