Минобороны создало новый военный отряд, атакующий с неба
В десантно-штурмовой войсках Украины появилось новое подразделение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Сообщается, что для выполнения определенных задач сформировали комендатуру десантного обеспечения, в чей состав входит отделения десантного обеспечения.
Задача этой коллектива заключается в "инфильтрации" передовых групп воздушным путем в конкретный район местности, проведения метео разведки, разведки площадки приземления, приема основных сил десанта и тому подобное", - сказано в сообщении.
Военные отметили, что на базе данного подразделения в перспективе будет сформирована парашютная команда десантно-штурмовой войск. И эти спортсмены-парашютисты примут участие в престижных соревнованиях, различных мероприятиях, показательных выступлениях и т.д. Кроме того, непосредственными задачами могут быть поисково-спасательные операции.
Начальником данного отделения назначен спортсмен-парашютист младший лейтенант Андрей Бондарчук. На его счету более тысячи прыжков с парашютом.
Фото: mil.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что Минобороны не смогло посчитать расходы на парад ко Дню Независимости.
Также в Минобороны заявили о создании учебного центра военной разведки.