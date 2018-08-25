Три четверти украинцев, которые выезжают на заработки в Польшу, получают в месяц около 2,5 тысячи злотых, а это - почти 19 тысяч гривен. Об со ссылкой на отчет компании по трудоустройству Personnel Service, пишет Rzeczpospolita.

При этом чуть меньше половины, 45% заробитчан, получают по 3 тысячи злотых за вычетом налогов, это около 22,6 тысяч гривен.

Стоит учитывать, что минимальная польская заработная плата составляет 1,55 тысячи злотых. Это чуть больше 11,6 тысячи гривен. Такую зарплату получают всего 4,7% украинцев.

Президент Personnel Service Кшиштоф Ингльот сообщает, что украинцы охотнее берут сверхурочные часы, поэтому они и зарабатывают столько же или даже чуть больше поляков.

Отмечается также, что большинство украинцев тратят в Польше около 7,5 тысяч гривен. Таким образом, расходы у заробитчан совсем небольшие относительно доходов.

Напомним, украинских заробитчан в Польше пугают снижением зарплат.

Также мы писали, что заробитчане перевели из Польши в Украину $3,2 миллиарда.