Закрытие в Польше уголовного дела против одного из лидеров украинской общины, известного историка Григория Куприяновича, который 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагринь (Польша) на открытии памятника местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой, глава МИД Украины считает "победой здравого смысла". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Однако, по словам Павла Климкина, остается главная причина и источник возникновения данной проблемы - изменения закона про Институт национальной памяти. По его словам, именно они порождают пространство для манипуляций и атаки на свободу слова.

Напомним, что ранее глава МИД отмечал, что "виной" Г.Куприяновича... стало то, что он "имел смелость" сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило отрицать. Однако ситуация изменилась с принятием в этом году в Польше новой редакции Закона "Об Институте национальной памяти".

В субботу, 25 августа, Климкин еще раз подчеркнул, что этот закон плох для всех, особенно для поляков.

Видео: Facebook Pavlo Klimkin

Скриншот: Facebook Pavlo Klimkin

Напомним, что в Польше в каждой пятой компании работают украинцы.

Также мы писали, что украинец нелегально ввозил из Польши европейские пистолеты и пулеметы на продажу.