В субботу, 25 августа, в Киеве загорелся ресторан, находящийся на улице Крещатик, 12. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Пожар возник утром на первом этаже семиэтажного здания на на кухне ресторана на площади 15 кв.м. Огонь частично задел кровлю одноэтажной пристройки.

"Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Однако полноценно тушить возгорание спасатели не могли из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании. Время от времени с электрической проводки, напряжение которой 380v, шли искры", - сказано в сообщении.

Лишь когда представители "ДТЭК Киевские электросети" выключили питание здания, пожарные начали полноценное тушения пожара. В результате возгорания повреждена электропроводка, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки.

На месте пожара работало три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава. Травмированных и погибших нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что по всей Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Также город под Киевом полностью оказался в дыму из-за масштабного пожара.