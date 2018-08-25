Пограничники задержали кубинцев, которые приплыли по реке из России
Украинские пограничники задержали трех нелегалов, которые попали в Украине из России. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Пограничники Сумского отряда задержали нарушителей, когда они переплыли реку Сейм.
"Пограничный наряд на автомобильной дороге между населенными пунктами Бруски и Бунякино Путивльского района задержал трех иностранцев. Лица имели при себе ID-карты граждан Республики Куба. Предварительно установлено, что правонарушители незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую границу, пересекши вплавь реку Сейм", - сказано в сообщении.
В настоящее время правонарушителей доставлены в отдел пограничной службы "Белополье" для составления административных материалов. Проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы.
Фото: dpsu.gov.ua
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