Украинские пограничники задержали трех нелегалов, которые попали в Украине из России. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Пограничники Сумского отряда задержали нарушителей, когда они переплыли реку Сейм.

"Пограничный наряд на автомобильной дороге между населенными пунктами Бруски и Бунякино Путивльского района задержал трех иностранцев. Лица имели при себе ID-карты граждан Республики Куба. Предварительно установлено, что правонарушители незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую границу, пересекши вплавь реку Сейм", - сказано в сообщении.

В настоящее время правонарушителей доставлены в отдел пограничной службы "Белополье" для составления административных материалов. Проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы.

Фото: dpsu.gov.ua

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