После трехлетнего романа французский актер Венсан Кассель официально женился на своей избраннице итальянской модели Тине Кунаки. Отметим, что невеста на 30 лет младше своего жениха, ему 51, ей - 21.

Свадьба состоялась 24 августа на юго-западе Франции. Поздравить молодых пришли режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, пловец и олимпийский чемпион Флоран Маноду.

В день свадьбы актер выложил на своей странице Instagram совместную фотографию со своей супругой.

Скриншот: Instagram vincentcassel

Снимки со свадьбы появились в instagram-аккаунте Public:

Фото: Instagram publicfr

Фото: Instagram publicfr

Фото: Instagram publicfr

Напомним, после свадьбы в Австрии, Путин может отправиться на бракосочетание Шредера и Ким Со Ен.

Также мы писали, что появились фото со свадьбы главы МИД Австрии.