Появились фото свадьбы Касселя и модели, младше его на 30 лет
После трехлетнего романа французский актер Венсан Кассель официально женился на своей избраннице итальянской модели Тине Кунаки. Отметим, что невеста на 30 лет младше своего жениха, ему 51, ей - 21.
Свадьба состоялась 24 августа на юго-западе Франции. Поздравить молодых пришли режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, пловец и олимпийский чемпион Флоран Маноду.
В день свадьбы актер выложил на своей странице Instagram совместную фотографию со своей супругой.
Скриншот: Instagram vincentcassel
Снимки со свадьбы появились в instagram-аккаунте Public:
Фото: Instagram publicfr
Фото: Instagram publicfr
Фото: Instagram publicfr
Напомним, после свадьбы в Австрии, Путин может отправиться на бракосочетание Шредера и Ким Со Ен.
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