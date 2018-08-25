В ночь на 25 августа, в центре Киева автомобиль сбил девушку. Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

ДТП произошло ночью на Крещатике. Три девушки переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил автомобиль BMW.

"Премия Дарвина тупым ракушкам. Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов нарушителей беззаботно шли навстречу авто", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после совершения ДТП водитель авто скрылся. В аварии сбитая девушка серьезно пострадала. Ее живой доставили каретой "скорой помощи" в 17 городскую больницу.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео ДТП, как лихач снес припаркованные на Днепровской набережной Киева автомобили.

Также из-за ДТП по дороге в Киев колонна одесской Национальной гвардии не доехала до столицы 60 км.