Останки Франсиско Франко (1939 - 1975), лидера правого авторитарного режима и главы Франкистской Испании, который правил страной 36 лет, могут перезахоронить вне мемориального комплекса "Долина Павших".

Соответствующий декрет 24 августа одобрило правительство Испании, сообщает RTVE.

Как сообщил премьер Педро Санчез, которого относят к левому крылу власти, в Испании, как демократическом государстве, не могут быть "символы, которые разделяют страну". По мнению социалистических сил, останки Франсиско Франко должны быть перезахоронены, так как он скончался от сердечной болезни, в то время как монумент "Долина Павших" посвящен памяти жертв Гражданской войны и репрессий.

После одобрения декрета правительством необходимо также подтверждение решения от парламента. В Испании большая часть депутатов - левые. А вот представители оппозиционной "Народной партии Испании" решения Санчеса должны заставлять "смотреть людей в будущее", а не "оживлять призраки прошлого".

Декрет, принятый правительством, изменит закон 2007 года об исторической памяти, реабилитации жертв франкизма и осуждении диктатуры Франсиско Франко.

Ранее мы писали, что депутаты парламента Испании предложили перезахоронить генерала Франко.

Также, напомним, в Киеве перезахоронили останки Александра Олеся и его жены.