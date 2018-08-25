В ночь на 25 августа в Киева полиция остановила авто, за рулем которого сидел пьяный экс-посол Украины в США Александр Моцик. Об этом сообщает "Информатор".

Полиция остановила авто на на площади Шевченко из-за нарушения ПДД. Авто дипломата по кругу на площади Шевченко против движения.

В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.

В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

После оформления постановления дипломату вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Отмечается, что на на водительском коврике машины и рубашке Моцика были следы не до конца переваренной пищи.

Моцик Федорович с 2010 до 2015 года находился на должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Кроме этого с 2004 года он занимает должность уполномоченного Украины в Международном суде ООН.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Узбекистана попал в ДТП в окрестностях столицы.

Также на трассе под Киевом в ДТП погибли четыре человека, еще трое - в реанимации.