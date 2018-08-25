И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что работы по сбору урожая могут приносить как пользу, так и вред.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам Супрун, можно отметить бесспорную пользу работы в саду или огороде для психического здоровья. Человек находится на природе, дышит свежим воздухом - это снижает уровень тревожности и напряженности.

Также, собирая урожай, можно наконец включить в свое расписание физические нагрузки. Но тут стоит быть осторожным, ведь в обычном фитнесе все нагрузки спланированы и уравновешены, в то время как агрофитнес зачастую превращается в монотонную и утомительную работу.

Глава Минздрава рекомендует чередовать нагрузки, а также делать достаточное количество пауз и ни в коем случае не работать много дней подряд. Супрун напомнила украинцам о бактериях, которые содержатся в земле, посоветовав раз в 10 лет делать прививку, а также работать в закрытой одежде и стараться не пораниться. Избегать стоит, помимо прочего, перегревания организма: работать нужно утром или вечером, не забывая о головном уборе.

Скриншот: Facebook Уляна Супрун

Напомним, "Не бойтесь испортить праздничную атмосферу". Супрун дала рекомендации, как вести себя в толпе.

Также мы сообщали, что Супрун опровергла миф, что от длительного сидения за монитором портится зрение.