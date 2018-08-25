Под Одессой сожгли виноградники бизнесмена из Франции. Он уверяет, что просил Порошенко о помощи, но не получил ее
В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.
Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.
"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.
Фото и скриншот: facebook.com/lacarin.christophe
Ранее "Страна" сообщала, что по всей Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Также город под Киевом полностью оказался в дыму из-за масштабного пожара.