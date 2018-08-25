В порту бельгийского города Гента полиция обнаружила крупную партию кокаина. 2 тонны наркотиков были расфасованы в пакеты с логотипами российской политической партии "Единая Россия".

Об этом сообщает VRT.

Груз прибыл в Бельгию из Бразилии на корабле. Кокаин находился в трех контейнерах. По информации местного федерального прокурора, вещество расфасовали в 1900 пакетов.

Общая стоимость обнаруженного кокаина на рынке составила бы 56 миллионов евро. На сегодняшний день это самая крупная партия, которую полиция находила в Гента.

Фото:vrt.be

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