В Бельгии обнаружили гигантскую партию кокаина в пакетах с логотипом "Единой России"
В порту бельгийского города Гента полиция обнаружила крупную партию кокаина. 2 тонны наркотиков были расфасованы в пакеты с логотипами российской политической партии "Единая Россия".
Об этом сообщает VRT.
Груз прибыл в Бельгию из Бразилии на корабле. Кокаин находился в трех контейнерах. По информации местного федерального прокурора, вещество расфасовали в 1900 пакетов.
Общая стоимость обнаруженного кокаина на рынке составила бы 56 миллионов евро. На сегодняшний день это самая крупная партия, которую полиция находила в Гента.
Фото:vrt.be
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