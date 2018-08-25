В США возле школы в штате Калифорния произошла стрельба. Об этом сообщает издание The New York Post.

Сообщается, что в результате происшествия погиб 16-летний подросток. Еще одного 18-летнего парня ранено. Его срочно доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как критическое.

Местная полиция сообщает, что двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.

На данный момент школа заперта, никто из находившихся внутри учеников не пострадал. Полиция продолжает расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что в США на выпускном произошла стрельба с погибшими.

Также в Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе.