В российском шоу-бизнесе назревает очередной скандал с примесью политики. Песенный конфликт возник между шоуменом Семеном Слепаковым и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Так, 24 августа Слепаков опубликовал клип "Побазарим за культуру", в котором он буквально ответил на недавнюю песню "Ленинграда" под названием "Не хочу быть москвичом".

Отметим, что оба клипа по видеоряду очень похожи: в обоих музыканты поют, катаясь на катерах по Москве (у Слепакова) и Санкт-Петербургу (у Шнурова). Примечательно, что Слепаков специально для клипа сделал студийную запись, хотя обычно выкладывает в сеть видео худшего качества.

Особенностью обоих клипов является то, что в текстах песне встречаются слова о новых достопримечательностях российской столицы. Так, Шнуров и Слепаков поют о парке "Зарядье", который открыли осенью 2017 года.

Шнуров поет такие строки:

Все добро столовой ложкой под себя гребет не глядя.

И ведут велодорожки непременно в парк "Зарядье"

Слепаков вспоминает парк так:

Коль в Зарядье к нам приедешь, не такая это драма:

Здесь в Москве, ты не поверишь, есть культурная программа.

И после:

А если вдруг захочешь ЗОЖа, есть коньки и самокаты,

Секс в "Зарядье" есть, Сережа, крепок мускулом пока ты.

Кроме этого, Шнуров пел в клипе о "парке культуры и прогулок", по которому приходится гулять, программу реновации ("сломаны пятиэтажки, в моде здания иные") и бесплатный Wi-Fi в городе.

У Слепакова есть такие строки о парках: "А мы тут, с*ки, строим парки, — боже мой, какая мерзость", в которых "есть велодорожки, но бухать там можно тоже". Еще комик в клипе поет о пробках в час пик и асфальте, который "кладут все время". В итоге Слепаков сразу же заключает: "Но местами — прям Европа".

Многие обыватели отметили, что клипы Шнурова и Слепакова вышли за несколько недель до единого дня голосования 9 сентября, на которых пройдут в том числе выборы мэра Москвы. Не исключается, что этот баттл стал лишь заготовкой артистов в предвыборной программе Собянина, поскольку оба артиста сакцентировали внимание на той части Москвы, которую уже принято называть собянинской (парки, инфраструктура и прочее).

Ранее "Страна" сообщала, что Слепаков и Шнуров спели о любви к сборной России по футболу.

Также разведенный Шнуров не поддержал ветерана сцены Земфиру в критике молодой певицы Монеточки.