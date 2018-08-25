С 1 ноября те пассажиры Ryanair, которые не используют опцию приоритетной посадки, смогут брать с собой на борт только 1 небольшой предмет ручной клади. Об этом сообщает Avia News.

Габариты ручной клади увеличатся с 35х20х20 см до 40х20х25 см. Именно такие сумки можно будет проносить на борт самолета. Те, кто пользуется услугой приоритетной посадки, смогут проносить с собой предметы габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг. Это стоит 6 евро и 8 евро багажного сбора при бронировании билета, в противном случае стоимость поднимается на 2 евро.

В компании отмечают, что текущие ограничение не позволяют вовремя выполнять посадку и обеспечивать короткие 25-минутные развороты воздушных судов между рейсами.

Так как новые правила будут введены только с ноября, но процесс бронирования на рейсы уже идет, до 1 сентября 2018 года пассажиры могут вернуть деньги за бронирование по процедуре вынужденного возврата.

Напомним, Ryanair намерен начать полеты в Украину в сентябре. Первое время полеты будут выполняться в Киев, а в конце октября будет запущен рейс во Львов. Заявленная маршрутная сеть Ryanair из Киева включает 12 городов, из Львова — пять городов. Большинство рейсов будут запущены в конце октября-начале ноября 2018 года.

Также мы писали, что Wizz Air с октября запускает четыре новых рейса из Львова и Харькова.