В Киеве за две недели открытого велопроката украли четыре велосипеда. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА. При этом, один из украденных велосипедов уже нашли.

"Воры сняли с него колеса. Сорвали все механизмы и готовились красить раму. Нашли веломашину на одном из рынков электроники столицы", - отметил Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что были попытки украсть велотранспорт, но злоумышленников сразу же задержали.

"Каждый велосипед оснащен системой GPS, которая позволяет отследить, где этот велосипед находится. Но, к сожалению, случаи краж и вандализма случаются. У нас еще есть люди, которые не хотят жить в цивилизованном городе. И мы будем с этим бороться. Будем их приучать", - подчеркнул Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что Угонщики попытались украсть и перекрасить велосипед Nextbike в Киеве.

Также в Харькове открыли прокат велосипедов за 20 гривень за час.