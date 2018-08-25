Актер Дмитрий Файнштейн, который в седьмом сезоне сериала "Интерны" сыграл Бондаря, 24 августа подал в полицию заявление о пропаже своей жены с маленьким ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, по информации канала, 20 августа 45-летний актер поругался с супругой Викторией. После этого она ушла из дома вместе с их маленьким ребенком. Спустя несколько дней, 24 августа, Дмитрий обратился в полицию. Правоохранительные органы на данный момент проводят проверку инцидента.

Через некоторое время после того, как в СМИ появилась информация о произошедшем, на странице Дмитрия Файнштейна в Facebook появился пост, в котором актер критикует журналистов и сообщает, что пропавшего сына зовут Антон.

Скриншот: Facebook Дмитрий Файнштейн

Напомним, в Сумах пропали водитель, вдова и дочь застреленного депутата Жука.

Также мы сообщали, что во время ЧМ-2018 в Москве без вести пропал болельщик из Мексики.