Большинство акционеров компании Tesla отказались выкупать акции корпорации. Об этом сказано в заявлении основателя бизнес-империи Илона Маска.

Сообщается, что акционеры не поддержали идею выкупе акций компании. Позиция инвесторов Tesla строится на том, что сейчас они приобретут финансовые ограничения, которые ожидают их в случае преобразования Tesla в частное акционерное общество.

По словам Маска, на данный момент компания сосредоточится на стратегии развития Model 3, которая подразумевает достижение самоокупаемости.

"Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", – сказано в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что на Илона Маска подали в суд разгневанные инвесторы Tesla.

Также Илон Маск угодил в секс-скандал, поссорился с девушкой и удалил Instagram.