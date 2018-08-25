По всей Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Самый высокий уровень пожароопасности, о котором украинцев предупредили еще накануне праздников, сохранится по всей стране последующие дни.
Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности характерен для всех регионов страны 25 августа, а также для всех областей, кроме Волынской, Закарпатской и Львовской 26-27 августа.
Что касается столицы, то в Киеве сегодня, 25 августа, вероятность пожаров будет высокой, а вот 26 и 27 числа уровень пожарной опасности поднимется до максимума.
В Киевской области наивысший уровень опасности приходится на южные и восточные районы.
Напомним, город под Киевом полностью оказался в дыму из-за масштабного пожара.
Также мы сообщали, что сегодня в Украине продолжится лето, но местами наступить осенняя погода.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!