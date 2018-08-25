Самый высокий уровень пожароопасности, о котором украинцев предупредили еще накануне праздников, сохранится по всей стране последующие дни.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности характерен для всех регионов страны 25 августа, а также для всех областей, кроме Волынской, Закарпатской и Львовской 26-27 августа.

Что касается столицы, то в Киеве сегодня, 25 августа, вероятность пожаров будет высокой, а вот 26 и 27 числа уровень пожарной опасности поднимется до максимума.

В Киевской области наивысший уровень опасности приходится на южные и восточные районы.

Напомним, город под Киевом полностью оказался в дыму из-за масштабного пожара.

Также мы сообщали, что сегодня в Украине продолжится лето, но местами наступить осенняя погода.