В субботу, 25 августа, в Хмельницком произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в области.

Огонь возник утром на местном вещевом рынке "Дарсон". "25 августа в 07:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Хмельницком на вещевом рынке "Дарсон" по ул. Львовское шоссе произошел пожар торговых киосков", - сказано в сообщении.

Спасатели отмечают, что пожар общей площадью 80 кв.м был локализован в 7:25 и ликвидирован в 7:30. В результате пожара выгорело два и повреждено еще четыре торговых киоска.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. Сейчас предполагаемая причина и ущерб устанавливаются.

Фото: dsns.gov.ua

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