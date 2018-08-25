В Яремче и Буковеле 24 августа резко испортилась погода. Впрочем, 25 августа синоптики не прогнозируют потепления.

Фотографии с итогами разгула стихии пользователи публикуют в Facebook. Видно, что на Буковель обрушился сильнейший дождь с градом.

Что касается Яремче, на этом популярном курорте град был еще крупнее. При этом, как отмечают отдыхающие, непогода настигла их внезапно.

В "Укргидрометцентре" сегодня, 25 августа, обещают грозы, местами град и шквалы в Карпатах.

Видео: Facebook ProstoNews

Скриншот: Facebook/ Вероника Павлович

Видео: Facebook/ Вероника Павлович

Фото: Facebook Вероника Павлович

Фото: Facebook Вероника Павлович

Напомним, Коломойский может "отбить" Буковель у государства.

Также мы сообщали, что в городе Яремче прекратились заседания суда, потому что больше нет судей.