Шезлонги под снегом и град размером с вишню. На Буковель обрушилась стихия
В Яремче и Буковеле 24 августа резко испортилась погода. Впрочем, 25 августа синоптики не прогнозируют потепления.
Фотографии с итогами разгула стихии пользователи публикуют в Facebook. Видно, что на Буковель обрушился сильнейший дождь с градом.
Что касается Яремче, на этом популярном курорте град был еще крупнее. При этом, как отмечают отдыхающие, непогода настигла их внезапно.
В "Укргидрометцентре" сегодня, 25 августа, обещают грозы, местами град и шквалы в Карпатах.
Видео: Facebook ProstoNews
Скриншот: Facebook/ Вероника Павлович
Видео: Facebook/ Вероника Павлович
Фото: Facebook Вероника Павлович
Фото: Facebook Вероника Павлович
Напомним, Коломойский может "отбить" Буковель у государства.
Также мы сообщали, что в городе Яремче прекратились заседания суда, потому что больше нет судей.