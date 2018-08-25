Американская разведка обеспокоена, что их источники в России перестали выходить на связь перед грядущими выборами в Конгресс. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в ЦРУ не верят, что их источники в РФ были скомпрометированы или убиты. В разведке полагают, что информаторыумолкли, вероятно, вследствие агрессивных контрразведывательных мероприятий Кремля.

"В результате высылки из России американских дипломатов, количество агентов этой спецслужбы в России значительно сократилось. Россияне продемонстрировали готовность убивать тех, кто сотрудничает с иностранной разведкой", - приводятся в статье слова ветерана ЦРУ Джона Сайфера.

Отметим, что ранее советник президент США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил РФ, что Вашингтон не потерпит вмешательства в политические процеси. США, по его словам, готовы пойти на необходимые меры, чтобы этого не допустить.

Ранее "Страна" сообщала, что комитет Сената США утвердил Джину Хаспел на пост главы ЦРУ.

Также Трамп забрал доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана .