Президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Я попросил государственного секретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею, поскольку, я чувствую, что мы не делаем достаточных успехов в денуклеризации Корейского полуострова", - сказано в сообщении.

Также, лидер американцев заявил, что Китай не помогает процессу денуклеризации несмотря на санкции ООН. "Через наши более строгие торговые отношения с Китаем, я не верю, что они помогают процессу денуклеризации, как когда-то было", - отметил Трамп.

Трамп добавил, что Помпео отправится в КНДР после того, как торговые отношения между США и Китаем будут решены. При этом он надеется на скорую встречу с главой Северной Корери Ким Чен Ыном. "Тем временем я хотел бы отправить теплые слова уважения главе Киму. Я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - написал Трамп.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко провел ночной разговор с госсекретарем США Помпео.

Также Помпео надеется, что новая встреча Трампа и Путина состоится осенью.