Моряки российского судна "Механик Погодин", которое 10 августа было заблокировано в торговом порту Херсона, чувствуют себя хорошо, у них есть все необходимое, также они могут спокойно покидать танкер и связываться с родными.

Об этом по результатам встречи представителей миссии ОБСЕ с экипажем "Механика Погодина" сообщает сайт компании "В.Ф. Танкер".

На сегодняшний день "Механик Погодин" готов к отплытию, задерживает его только отсутствие разрешения на отход.

Встреча ОБСЕ с экипажем проходила на причале, у места швартовки судна. Капитан предложил подняться на борт судна, однако не получил положительного ответа, так как мандат ОБСЕ распространяется только на территорию Украины. Именно поэтому первая попытка встречи инспекторов и моряков прошла неудачно - ее заблокировала СБУ.

Напомним, судно "Михаил Погодин" заблокировано в порту Херсона на три года.

Также мы сообщали, что российские судовладельцы прекращают перевозки в Украину.