США предупредили РФ, чтобы нанесут удар по Сирии, если президент Башар Асад будет использовать химическое оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

Агентство отмечает, что такое предупреждение советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, Швейцария.

В США утверждают, что режим Асада намерен применить запрещенное оружие, чтобы нанести удар по столице.

"Асад при поддержке российской авиации перебросил силы в провинцию Идлиб на северо-западе - последний район, подконтрольний повстанцам. По имеющимся данным, там находятся десятки тысяч боевиков, многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня", - сказано в сообщении.

Болтон отметил, что если Асад нанесет удар, то США "готовы к более серьезному военному ответу по Сирии по сравнению с теми, которые она делала раньше". Тут речь идет о двух ударах, которые США нанесли по Сирии в 2017 и 2018 годах.

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