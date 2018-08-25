Масштабный пожар, который произошел на складских помещениях "Новой Почты" в Мукачево Закарпатской области, спасателям удалось ликвидировать лишь к 02:40 25 августа.

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области на своей странице в Facebook.

В результате происшествия никто не пострадал, а сумму убытков и причину пожара устанавливает полиция.

В самой компании считают, что нормы пожарной безопасности нарушены не были. Однако, несмотря на это, обещают компенсировать стоимость сгоревших посылок. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря "Новой Почты" Зою Шевчук пишет "Украинская Правда".

Скриншот: Facebook Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net

Напомним, в Украине объявили самый высокий уровень пожароопасности до конца выходных.

Также мы сообщали, что пожар произошел в Винницкой колонии. 100 заключенных срочно эвакуировали, никто не сбежал.