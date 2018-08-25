В пятницу, 24 августа, на День незавиисмости Украины в зоне ООС погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба в Facebook. Также четверо военных получили ранения. Всего боевики 39 нарушали перемирие, открывая огонь по позициям ВСУ.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм", - сказано в сообщении.

Боевики обстреляли Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединске, Водяное и Широкино.

Кроме того, за прошедшие сутки боевики также совершили неприцельный обстрел населенного пункта Врубовка, что на Луганщине, из артиллерийских систем 152 калибра.

"В результате преступных действий оккупантов погиб 35-летний местный житель, повреждены здания и инфраструктура", - заявили в штабе.

В течение текущих суток боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил возле Южного, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Марьинки и Новомихайловки.

По данным разведки, троих оккупантов уничтожено, шесть получили ранения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне ООС погиб украинский военный, еще одного ранили во время обстрелов.

Также командование ООС приказало повысить боеготовность реактивной артиллерии на Донбассе.