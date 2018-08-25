Вечером в пятницу, 24 августа, в Киевской области в Вышгороде произошел масштабный пожар. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался на улице Шлюзовой, где загорелись деревянные отходы на площади 2000 квадратных метров. Из-за того, что материалы были навалены кучей и горели внутри, огонь был очень большим. Из-за возгорания весь город оказался окутан дымом. Из-за этого горожане даже не открывали окна, чтобы дым не окутал квартиры.

На месте ЧП работали три единицы основной техники. Причину пожара установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео грандиозного пожара на складах Новой почты в Мукачево.

Также в Украине объявили самый высокий уровень пожароопасности до конца выходных.