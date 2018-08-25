Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская обратилась в Конституционный Суд Украины для оценки конституционности некоторых положений Уголовного процессуального кодекса. Об этом со ссылкой на источники, сообщают "Украинские новости".

Обращение направлено 21 августа. Поклонская просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК. Статья 309 определяет решения следственного-судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования.

Поклонская в просит проверить конституционность того, что "жалобы на другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде".

Статья 399 определяет оставление апелляционной жалобы без движения, ее возвращение или отказ открытии производства.

В этом контексте Поклонская просит оценить конституционность того, что "судья-докладчик отказывает в открытии производства только, если апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, или судебное решение обжаловано исключительно по основаниям, из которых оно не может быть обжаловано в соответствии с положениями статьи 394 Кодекса".

В КС подчеркнули, что Поклонская обратилась как гражданка РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Поклонская потребовала от Юрия Луценко открыть уголовное дело против Порошенко.

Также Поклонская ответила Лещенко, что у нее российское гражданство.