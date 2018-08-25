Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен восстановить мир в Украине. Об этом сказано на официальной странице Генсека в Twitter.

"Подтверждаю готовность прилагать активные усилия для восстановления мира, побуждения к экономическому развитию и обеспечения соблюдения прав человека", - сказано в сообщении.

Также Генсек ООН направил президенту Украины Петру Порошенко поздравления с Днем независимости. Гутерреш также подчеркнул необходимость соблюдения прав человека.

Фото: twitter.com/UKRinUN

Отметим, что Генсек ООН Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на 2018 год урегулирование ситуации на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что после разгрома в Сирии и в Ираке боевики ИГИЛ сделали ставку на туризм.

Также США сократят свои выплаты для Совета ООН по правам человека.