Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук так и не объявил о своем намерении баллотироваться на выборы президента во время концерта 24 августа, на НСК "Олимпийский".

Напомним, на этом концерте многие ожидали от Вакарчука заявления о начале предвыборной гонки. Однако еще перед концертом артист заявил журналистам, что не будет говорить о политике во время концерта.

"На политические темы говорить не будем – мораторий", – отметил Вакарчук.

В тоже время Вакарчук во время концерта в Киеве в перерыве между исполнением песен призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии уже 104 день, и посвятил ему одну из песен.

Но о своем участии в выборах он не сказал ничего.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры поверили, что Вакарчук объявит о походе в президенты на "Олимпийском".

Также мы анализировали вероятность того, что Вакарчук вообще захочет участвовать в выборах.

Также Зеленский заявил, что его не интересуют истории с политикой и объяснил свой призыв к Вакарчуку.